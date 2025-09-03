Ag. Mandragora: “Ha ricevuto chiamate da Italiano, De Zerbi e Conte. Ma ha preferito la Fiorentina”

“Convinto che si trovi l’accordo giusto per il rinnovo”

L’agente di Rolando Mandragora, Stefano Antonelli, ha così parlato ai microfoni di Sportitalia sul suo assistito: “Nazionale? C'è grande stima da parte di Gattuso, c'è stato un dialogo tra i due, c'è la possibilità reale di una convocazione nel prossimo futuro, magari già a ottobre. Mercato? Arrivate tante chiamate e sono state piacevoli: Italiano, De Zerbi, l'interesse di Conte. Però Rolando ha preferito continuare un percorso che lo vede nella storia della Fiorentina, come giocatore con più presente nelle competizioni europee, è convinto a continuare, ci crede ed è convinto che si trovi l'accordo giusto per rinnovare”.