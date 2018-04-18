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Ag. Luiz Fernando: "La Fiorentina grande occasione per lui, è tra i più grandi club al mondo"

L'agente dell'attaccante brasiliano Luiz Fernando, Roberto Nenè Ziti, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito, appena aggregato alla Primavera di Emiliano Bigica: "Parliamo di un giocatore dal fort...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 16:45
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L'agente dell'attaccante brasiliano Luiz Fernando, Roberto Nenè Ziti, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito, appena aggregato alla Primavera di Emiliano Bigica: "Parliamo di un giocatore dal forte potenziale, molto conosciuto in Brasile, dove fa parte delle nazionali giovanili. Alla Fiorentina avrà l'occasione per mettersi in mostra: all'inizio sarà difficile, ma speriamo che questa esperienza si prolunghi. La Fiorentina è uno dei più grandi club al mondo e siamo molto felici di iniziare questo progetto insieme".

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