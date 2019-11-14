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Ag. Lirola: "A Firenze si è subito integrato, mancano solo i risultati. L'amicizia con Pulgar.."

Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Bruno Zandonadi, procuratore del terzino della Fiorentina Pol Lirola. Passato in estate dal Sassuolo al club viola, il laterale spagnolo classe '97, tram...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 13:44
Ag. Lirola: "A Firenze si è subito integrato, mancano solo i risultati. L'amicizia con Pulgar.." - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Bruno Zandonadi, procuratore del terzino della Fiorentina Pol Lirola. Passato in estate dal Sassuolo al club viola, il laterale spagnolo classe '97, tramite il suo agente, s'è detto molto soddisfatto per come sta procedendo la sua avventura a Firenze: "Si trova davvero alla perfezione a Firenze - ha detto ai nostri microfoni -. Nella città, con la squadra e anche con mister Montella". C'è qualcosa che manca? " Un po' piu di risultati. Servirà fare un ulteriore salto di qualità da quel punto di vista. Però la squadra ha le risorse per emergere, ci sono calciatori importanti..." Con chi ha legato di più nel gruppo? "Va d'accordo con tutti, il più vicino è con Pulgar più che con gli altri ha creato una bella amicizia". Quale è il suo obiettivo? "Secondo me la Fiorentina può puntare alle posizioni europee. Perché no? Ci sono tante squadre che possono giocarsela per il sesto posto e tra queste anche la Viola, anche il distacco in classifica non è troppo marcato. Sono tutte lì...".

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