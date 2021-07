Ag. Gyasi: “Fiorentina su Gyasi? Nessuna telefonata ma Italiano lo conosce. Forse contatti tra società”

“Gyasi? E’ ipersaldo allo Spezia – ha detto l’agente Alessandro Benini a TorinoGranata.it. A me non è arrivata nessuna telefonata e nemmeno al ragazzo, quindi, ad oggi non mi sembra che ci siano circostanze oggettive che mi facciano dire il contrario. Anch’io ho letto che è stato accostato sia al Torino sia alla Fiorentina e potrebbe essere verosimile, anche per una serie di circostanze che però dovrebbero andarsi ad incastrare, ma onestamente mi sembra più che si tratti di eventuali ipotesi, di uno scenario che potrebbe verificarsi a fronte appunto di altri incastri che sono anch’essi delle ipotesi riguardanti altri club e altre persone. Tutto quello che ho letto è molto affascinate e puntuale, ma resta una lettura. Juric conosce Gyasi, erano insieme al Mantova e magari ha avuto modo di seguirlo. Anche Italiano lo conosce e lo ha sempre utilizzato, però di qui a dire che ci sia un interesse da parte di Torino o Fiorentina non me la sento di affermarlo. Allorché fosse vero l’interesse che c’è intorno al giocatore non ci può che far piacere. In ogni caso penso che la situazione laddove fosse in divenire sia una questione tra le società perché né io né il giocatore siamo stati interpellati”.

