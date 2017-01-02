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Ag. Dragowski: "Resterà a Firenze e aspetterà la sua opportunità"

Non esiste alcuna ipotesi di cessione a gennaio. Continuerà a lavorare duro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 13:01
Ag. Dragowski: "Resterà a Firenze e aspetterà la sua opportunità" -
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Mariusz Kulesza, agente del portiere Bartlomej Dragowski, ha affidato alle pagine de La Nazione la sua opionione in merito al futuro del suo assistito: "Resterà a Firenze, non esiste alcuna ipotesi di cessione a gennaio. Continuerà a lavorare duro fin dalla ripresa degli allenamenti ed aspetterà la sua opportunità per giocare".

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