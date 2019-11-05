Ag. Castrovilli: “La Fiorentina ha creduto in lui, normale continuare con i viola. Gaetano non mi stupisce...”

L’agente del giovane talento viola Gaetano Castrovilli, Michelangelo Minieri, ha parlato del suo assistito a TuttoMercatoWeb.com: "La Fiorentina ha investito su di lui e ci ha sempre creduto. E dopo i...

L’agente del giovane talento viola Gaetano Castrovilli, Michelangelo Minieri, ha parlato del suo assistito a TuttoMercatoWeb.com: "La Fiorentina ha investito su di lui e ci ha sempre creduto. E dopo i due anni in B il club ha mostrato a Gaetano il desiderio di prenderlo in seria considerazione in A. C'è stata la volontà da ambo le parti di partire con un certo tipo di contratto e di iniziare un percorso insieme. La Fiorentina, ripeto, ha creduto in lui, ed è normale andare avanti con i viola. Le voci e i sondaggi che ci sono stati su di lui lo rendono orgoglioso e contento ma ora Gaetano punta ad ottenere il massimo sul campo per se stesso e per il club. Il futuro? Se eventualmente ci sarà da riparlarne, lo faremo più avanti, ma tutti insieme, nel rispetto della Fiorentina: ora non è certo opportuno parlarne".

Quanto l'hanno sorpreso le sue prestazioni?"È facile sostenerlo oggi ma io dico che non mi ha sorpreso. Anche quando parlavo con altre società, quando ancora non era chiaro il suo futuro , ho sempre detto che dopo la sua esperienza in B era pronto per la A: dietro questo momento felice c'è il lavoro di tanti anni. Da Bari a Firenze Gaetano è cresciuto, ed è diventato uomo, passando per la B ,l'Under 20 e l’Under 21. Non faccio paragoni, ma mi auguro possa ottenere il massimo dalla sua carriera raggiungendo grandi traguardi.E' un ragazzo con la testa e questa è la sua forza"