Ag. Caceres: "La Fiorentina vuole costruire una squadra forte trattando giocatori importanti"

Davide Lippi, agente di Martin Caceres, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del suo assistito, attualmente svincolato e accostato recentemente alla Fiorentina: "Continuo a fare il mio lavoro, il me...

Davide Lippi, agente di Martin Caceres, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del suo assistito, attualmente svincolato e accostato recentemente alla Fiorentina: "Continuo a fare il mio lavoro, il mercato chiude il 2 di settembre. Vedremo. C'è la volontà della Fiorentina, questo lo posso garantire, di costruire una squadra forte trattando giocatori importanti. Vogliono raggiungere ottimi risultati nel medio-breve periodo. Ci riusciranno perché sono persone che hanno voglia di far bene".

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