Ag. Borja Valero: "È stata dura lasciare Firenze, alla Fiorentina amore e passione. Adesso..."

In un'intervista rilasciata a RMC Sport, Alejandro Camano, agente di Borja Valero, ha fatto un bilancio dei primi mesi nerazzurri del suo assistito: "Credo sia un bilancio positivo. Non è facile arriv...

In un'intervista rilasciata a RMC Sport, Alejandro Camano, agente di Borja Valero, ha fatto un bilancio dei primi mesi nerazzurri del suo assistito: "Credo sia un bilancio positivo. Non è facile arrivare all'Inter dopo anni belli alla Fiorentina, cambiando anche città e arrivando in una metropoli come Milano, e in un club più grande come quello nerazzurro.

"La sua prima parte di campionato è stata molto buona, poi è arrivato un momento meno positivo con qualche sconfitta. Il calcio italiano oggi è competitivo, con 4 posti Champions e 6-7 concorrenti a contenderseli".

"Lui vicino alla Roma? Questa è una storia ormai lontana. Il calcio va molto veloce e dobbiamo parlare del futuro. Quello che è vero è l'amore per la Fiorentina e non solo da parte di Borja ma anche per quanto riguarda sua moglie e suo figlio, che si son trovati assai bene a Firenze. Tutto, però, ha un suo tempo. La Fiorentina si è comportata bene con Borja e tutto quello che non è andato bene adesso è lontano".

Internews.com