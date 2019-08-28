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Ag. Biraghi: "Tornare all'Inter era il suo sogno. Ora l'abbiamo realizzato, sta a lui dimostrare il suo valore"

L’agente di Cristiano Biraghi Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dalla sede dell’Inter sul trasferimento del terzino in nerazzurro: “Il ragazzo è cresciuto nell’Inter e torn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 01:10
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L’agente di Cristiano Biraghi Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dalla sede dell’Inter sul trasferimento del terzino in nerazzurro: “Il ragazzo è cresciuto nell’Inter e tornare era il sogno della sua vita. Così abbiamo cercato di aiutarlo a realizzarlo. Adesso sta a lui, deve correre e pedalare, dimostrare di essere un giocatore da Inter”.

 

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