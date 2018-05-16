Ag. Biraghi: "Se il Milan me lo chiedesse glielo porterei. Sarebbe un sogno"

MilanNews.it ha contattato Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino del Milan e di Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina accostato ai colori rossoneri.Biraghi piace al Milan?“Mirabelli l...

MilanNews.it ha contattato Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino del Milan e di Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina accostato ai colori rossoneri.

Biraghi piace al Milan?

“Mirabelli lo consce benissimo perché lo ha avuto all’Inter. Gattuso da quello che so lo stima molto. Vediamo cosa succederà”.

Trattative?

“Se me lo dovessero chiedere mi comporterei come ho fatto con Conti, cercherei di portare Biraghi al Milan perché sarebbe il sogno per la carriera di un giocatore. Però ad ora non c’è ancora nulla di concreto”.