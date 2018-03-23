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Ag.Biraghi: "E' a grandi livelli può ambire a top club e nazionale in breve tempo."

Mario Giuffrida in un'intervista a TMW ha parlato brevemente anche del suo assistito Biraghi: “Biraghi è arrivato a grandi livelli, può ambire ad un club importante e alla Nazionale”. 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 15:17
Ag.Biraghi: "E' a grandi livelli può ambire a top club e nazionale in breve tempo." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mario Giuffrida in un'intervista a TMW ha parlato brevemente anche del suo assistito Biraghi: “Biraghi è arrivato a grandi livelli, può ambire ad un club importante e alla Nazionale”.

 

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