Ag.Biraghi: "E' a grandi livelli può ambire a top club e nazionale in breve tempo."

Mario Giuffrida in un'intervista a TMW ha parlato brevemente anche del suo assistito Biraghi: “Biraghi è arrivato a grandi livelli, può ambire ad un club importante e alla Nazionale”.

A cura di Redazione Labaroviola 23 marzo 2018 15:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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