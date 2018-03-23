Ag.Biraghi: "E' a grandi livelli può ambire a top club e nazionale in breve tempo."
Mario Giuffrida in un'intervista a TMW ha parlato brevemente anche del suo assistito Biraghi: “Biraghi è arrivato a grandi livelli, può ambire ad un club importante e alla Nazionale”.
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 15:17
Mario Giuffrida in un'intervista a TMW ha parlato brevemente anche del suo assistito Biraghi: “Biraghi è arrivato a grandi livelli, può ambire ad un club importante e alla Nazionale”.