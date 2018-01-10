Ag. Biraghi: "Alla Fiorentina sta facendo molto bene. Quest'estate diventerà un uomo mercato"
In questo mese di colpi di un certo livello in Italia ce ne saranno pochi. Mi aspetto un buon acquisto dall'Inter e l'esterno dal Napoli: Verdi o Deulofeu". Parole e pensieri di Mario Giuffredi, procu...
In questo mese di colpi di un certo livello in Italia ce ne saranno pochi. Mi aspetto un buon acquisto dall'Inter e l'esterno dal Napoli: Verdi o Deulofeu". Parole e pensieri di Mario Giuffredi, procuratore che nel corso della trasmissione 'A tutto Napoli' ha detto la sua su questa finestra di calciomercato. "Per l'estate - prosegue ai microfoni di 'TMW Radio' - un giocatore che sta facendo molto bene e che può diventare uomo mercato è Cristiano Biraghi. Alla Fiorentina sta disputando un ottimo campionato".
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