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Ag. Biraghi: "Alla Fiorentina sta facendo molto bene. Quest'estate diventerà un uomo mercato"

In questo mese di colpi di un certo livello in Italia ce ne saranno pochi. Mi aspetto un buon acquisto dall'Inter e l'esterno dal Napoli: Verdi o Deulofeu". Parole e pensieri di Mario Giuffredi, procu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 01:14
Ag. Biraghi: "Alla Fiorentina sta facendo molto bene. Quest'estate diventerà un uomo mercato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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In questo mese di colpi di un certo livello in Italia ce ne saranno pochi. Mi aspetto un buon acquisto dall'Inter e l'esterno dal Napoli: Verdi o Deulofeu". Parole e pensieri di Mario Giuffredi, procuratore che nel corso della trasmissione 'A tutto Napoli' ha detto la sua su questa finestra di calciomercato. "Per l'estate - prosegue ai microfoni di 'TMW Radio' - un giocatore che sta facendo molto bene e che può diventare uomo mercato è Cristiano Biraghi. Alla Fiorentina sta disputando un ottimo campionato".

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