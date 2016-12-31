Ag. Bernardeschi: "Fa gola a molti ma ha un contratto con la Fiorentina"

Pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Il 2016 è stato un grande anno per lui

Beppe Bozzo, agente di Federico Benardeschi, ha affidato alle colonne di Tuttosport il pensiero relativo alla situazione del suo assistito: "Fa gola a molti, ma ha un contratto con la Fiorentina: non c’è motivo di fare chissà quali ragionamenti. Pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Già il 2016, comunque, è stato un grande anno per lui: nessuno ti regala la possibilità di giocare gli Europei se non la meriti".