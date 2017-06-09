Ag. Bernardeschi: "Federico cambia procuratore? Assolutamente no, l'ho detto..."
Il procuratore di Federico Bernardeschi, Beppe Bozzo, parla a Calciomercato.com per smentire le voci su un possibile cambio di agente da parte del dieci viola: "Assolutamente no, l'ho detto e lo ripet...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 15:32
Il procuratore di Federico Bernardeschi, Beppe Bozzo, parla a Calciomercato.com per smentire le voci su un possibile cambio di agente da parte del dieci viola: "Assolutamente no, l'ho detto e lo ripeto. Credo di essere stato chiaro sul punto", la sua risposta.