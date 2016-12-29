Ag. Badelj: "Non rinnoverà, ma Inter e Milan non hanno i soldi per prenderlo a gennaio"

La Fiorentina non ha mai detto di voler vendere Badelj. Potrebbe restare anche fino alla fine della stagione

Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj, torna a parlare della situazione del suo assistito e lo fa attraverso l'edizione online del corrieredellosport.it: "In questo momento Inter e Milan non sono in grado di pagare 12-15 milioni, cifra necessaria per acquistarlo a gennaio. La Fiorentina non ha mai detto di voler vendere Badelj, potrebbe restare anche fino alla prossima estate. Forse anche di più. Il rinnovo quasi impossibile".