Ag. Astori: "Davide vuole restare a lungo a Firenze. Essere capitano della Fiorentina il suo sogno"

Siamo orgogliosi dell'amore della gente nei suoi confronti. Prossimo capitano? Dipende dal nuovo allenatore.." così il procuratore di Astori

Claudio Vigorelli, procuratore del difensore della Fiorentina Davi Astori, è stato intervistato su Violaweek, il settimanale da La Nazione, queste le sue parole: “Davide vuole restare a lungo, sta benissimo a Firenze e ha sposato il progetto Fiorentina. Oltre ad essere un calciatore importante è un grande uomo. Astori prossimo capitano della squadra viola? Siamo orgogliosi di questo, sente l’amore della gente e fare il capitano della Fiorentina sarebbe una cosa bellissima. La scelta dipenderà da Sousa o dal prossimo allenatore. La fascia rappresenterebbe una cosa in piu"