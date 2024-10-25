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Aeroporti chiusi, stamattina il rientro a Firenze. Nel pomeriggio l’allenamento al Viola Park

La Fiorentina non è rientrata subito dopo il match a Firenze. Il motivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2024 09:55
Aeroporti chiusi, stamattina il rientro a Firenze. Nel pomeriggio l’allenamento al Viola Park -
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La Fiorentina, al contrario di quanto accaduto in passato, non rientrerà in città subito dopo la partita, ma trascorrerà la notte in albergo a San Gallo. Questo perchè non è permesso partire dalla Svizzera dopo una certa ora. La squadra prenderà l'aereo stamattina subito dopo colazione e sosterrà già nel pomeriggio l'allenamento in vista della gara di domenica con la Roma. Lo scrive La Nazione. 

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