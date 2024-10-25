Aeroporti chiusi, stamattina il rientro a Firenze. Nel pomeriggio l’allenamento al Viola Park
La Fiorentina non è rientrata subito dopo il match a Firenze. Il motivo
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2024 09:55
La Fiorentina, al contrario di quanto accaduto in passato, non rientrerà in città subito dopo la partita, ma trascorrerà la notte in albergo a San Gallo. Questo perchè non è permesso partire dalla Svizzera dopo una certa ora. La squadra prenderà l'aereo stamattina subito dopo colazione e sosterrà già nel pomeriggio l'allenamento in vista della gara di domenica con la Roma. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-ha-rischiato-lo-0-3-per-i-fumogeni-lanciati-in-campo-attesa-sui-provvedimenti-uefa/273947/