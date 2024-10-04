Adli: “Atteggiamento di tutti top, siamo forti. Milan? Amici fraterni ma vogliamo vincere”

Volevamo giocare bene, far vedere che abbiamo qualità e lo abbiamo fatto

Yacine Adli, centrocampista autore del gol che ha sbloccato il match, ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: “Sono contento per me e per la squadra. Volevamo giocare bene, far vedere che abbiamo qualità e lo abbiamo fatto. Ci deve servire per continuare a giocare così. Non è mai facile giocare contro squadre così basse. Abbiamo avuto pazienza per trovare il gol, poi quando la sblocchi è più facile. Ma stasera l'atteggiamento di tutti è stato top. Siamo una squadra forte, lavoriamo bene in allenamento. dd Empoli ci è mancato il gol, ma siamo un gruppo unito e sono sicuro che possiamo fare grandi cose. Milan? Sarà particolare ritrovare degli amici fraterni, ma adesso sono qua a Firenze dove sto bene. Vogliamo vincere e sarà una bella partita".

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