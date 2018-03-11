Adesso si deve tramandare la reale eredità di Capitano di Davide Astori
“Si dice che la vera essenza di qualsiasi cosa si percepisca interamente solo quando la si perde. Con Davide Astori non è stato così e la sua bellezza è stata riconosciuta e compresa immediatamente, s...
“Si dice che la vera essenza di qualsiasi cosa si percepisca interamente solo quando la si perde. Con Davide Astori non è stato così e la sua bellezza è stata riconosciuta e compresa immediatamente, senza possibilità di dubbio o fraintendimento. Ad essere tramandata semmai, è la reale eredità del capitano: un messaggio impresso nelle cose e nel vento riportato ieri dalla voce di Stefano Pioli. Perché quella che generalmente rappresenta la tipica conferenza stampa della vigilia è diventata un tenero monologo intriso di amore e speranza dell’uomo che lo allenava. «La cosa più grande che Davide ci ha lasciato è un seme. Quello della compattezza, dell’unione, della serietà, della serenità, della passione e dell’amore per la Viola. Tocca a noi proteggere questo seme, custodirlo e fare in modo che possa germogliare per un futuro migliore. Sempre uniti nel ricordo di Davide».
La Gazzetta dello Sport