Adesso Jovetic si può fare davvero, all'Inter lo snobbano, Corvino ci prova, Sousa dice si

Il Corriere dello Sport Stadio titola "Jovetic ora si può". Nuovi obiettivi, magari andando a rispolverare l’idea Stevan Jovetic, di nuovo in maglia viola. Alla fine di una vivace trattativa portata avanti con forza dal direttore generale viola Pantaleo Corvino, l’Inter aveva dichiarato incedibile il montenegrino che proprio ieri ha segnato un gol in Nazionale contro il Kazakistan ma che invece De Boer fino ad ora ha utilizzato con il contagocce. L’Inter ha già riscattato Jojo dal City perché è sceso in campo nella gara di Pescara (14 milioni la cifra sborsata) e ha la necessità di trovare un club pronto ad investire su di lui. Di certo c’è che Sousa, almeno fino a gennaio, cercherà di capire quali siano i protagonisti in grado di interpretare meglio il suo repertorio e accordare tutti i suoni. Adesso non è più il tempo degli intoccabili, piuttosto quello della svolta ricordando sempre una regola d’oro della musica: tutti devono suonare lo stesso pezzo.