Adesso i tifosi della Juventus criticano Bernardeschi: "Vale davvero 40 milioni? Che ruolo ha? Non fa mai la differenza..."

La Juventus stenta in campionato e sul banco degli imputati ci è finito anche il nuovo acquisto bianconero Federico Bernardeschi. Il talento classe 94 non ha mai convinto e secondo i tifosi, l'ex viol...

La Juventus stenta in campionato e sul banco degli imputati ci è finito anche il nuovo acquisto bianconero Federico Bernardeschi. Il talento classe 94 non ha mai convinto e secondo i tifosi, l'ex viola è stato strapagato rispetto a quello che si sta vedendo in campo. Quaranta milioni spesi e non fa mai la differenza, questo in sostanza il pensiero di molti supporter bianconeri che si stanno lamentando non solo sui social ma anche in radio e televisione. Questo in sintesi il pensiero di tanti tifosi: