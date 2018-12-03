Adesso è ufficiale: VAR in Champions League già dagli ottavi, la Uefa ha dato l'ok

In molti lo chiedevano e ora possono ritenersi soddisfatti; il comitato esecutivo dell' Uefa, riunitosi oggi 3 Dicembre a Dublino, e capeggiatto da Ceferin, ha deciso di anticipare l'introduzione del...

In molti lo chiedevano e ora possono ritenersi soddisfatti; il comitato esecutivo dell' Uefa, riunitosi oggi 3 Dicembre a Dublino, e capeggiatto da Ceferin, ha deciso di anticipare l'introduzione del Video Assistant Referee già dagli ottavi di finale dell'edizione attualmente in corso. Inizialmente l'entrata in vigore era prevista per l'edizione 2019-2020, ma a seguito di errori clamorosi come il rigore assegnato nel penultimo turno al Manchester City ha convinto il comitato ad anticipare il tutto. La VAR sarà inoltre utilizzata anche nell'Europeo Under 21 che si disputerà in Italia e San Marino nella prossima estate.