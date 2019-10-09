Labaro Viola

Adesso è ufficiale, dopo la Fiorentina Stefano Pioli si accasa al Milan, contratto di due anni

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli. Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 13:24
Adesso è ufficiale, dopo la Fiorentina Stefano Pioli si accasa al Milan, contratto di due anni -
News
Fiorentina
Milan
Pioli
Condividi

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli. Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Stefano Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok