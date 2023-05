Addio alla regola dei gol fuori casa: per pareggiare i conti basta un gol 

Crederci vale davvero la pena. Perché il risultato, pur vedendo la Fiorentina in svantaggio, non è drammatico. La sconfitta del Franchi ha dato fastidio, ma c’è tutto il tempo per rimediare. Il fatto che i gol in trasferta non valgano più doppio è un vantaggio di non poco conto. Con una vittoria di misura (con qualunque risultato) si va ai supplementari.

Con una vittoria più larga si vola a Praga. Italiano punterà anche su questo aspetto. Non servono fretta e frenesia, non c’è bisogno di mettere in campo un assalto sconsiderato fin dai primi minuti. A dirla tutta, nemmeno prendendo un gol la Fiorentina sarebbe autorizzata ad uscire dalla gara. Pazienza e calma, serviranno anche queste virtù per completare la missione. In questo senso avranno grandissima importanza i calciatori che entreranno a gara in corso. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, I SOLDI DEL PNRR? VERRANNO USATI PER UN IPPODROMO, UN CAMPO DA GOLF, UN CANILE E UN PRESEPE