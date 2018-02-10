Adani: "La Juve vince sempre con squadre di livello più basso. Bernardeschi? Guidato da uno spirito più alto..."

L'ex difensore Daniele Adani ha commentato per Sky Sport la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. "Io rimango meno stupito e meno entusiasta sulla bontà o sulla capacità di aver determinato, dal pun...

L'ex difensore Daniele Adani ha commentato per Sky Sport la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. "Io rimango meno stupito e meno entusiasta sulla bontà o sulla capacità di aver determinato, dal punto di vista della Juventus, questa gara, la sua bravura nel portare a casa questo risultato che è pesantissimo. Ma non sono stupito, queste sono le vittorie che ci ha fatto conoscere la Juventus in questi anni in Italia e che cementano il suo regno, nel senso che la Juventus è nel proprio territorio. Mi aspettavo esattamente questo tipo di partita. Abbiamo visto questi campionati, li abbiamo analizzati e sono quasi tutti andati via così. La Juventus le maggiori vittorie, con le dirette concorrenti, ma soprattutto anche con le squadre di uno step o due livelli più bassi, spesso le ha portate a casa in questo modo, cioè con questi risultati, 2-0, 1-0 e in questa maniera. Non sono stupito nemmeno dal gol di Bernardeschi perchè il calcio regala sempre questi appuntamenti, questi momenti, queste situazioni, quasi mistiche, quasi animate da uno spirito più alto. Crea delle situazioni che portano punizione procurata e battuta, con un errore di Sportiello, che però vanno a premiare un giocatore che ha fatto una partita non più da giocatore da Fiorentina, non solo perchè è alla Juventus, ma perchè è entrato negli schemi e negli atteggiamenti che vengono richiesti quando vai a giocare nella Juventus. Era successo così l’anno scorso per Higuain, Pjanic e Dybala. Alla Juventus il talento è una componente in mezzo a tante altre cose, lui ha fatto una partita seria, attenta ed è stato premiato.