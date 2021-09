Adani: “Vlahovic andrà via dalla Fiorentina. Il suo problema? Pecca di esuberanza”

“La Fiorentina vince se Vlahovic la trascina – ha detto Lele Adani a La Gazzetta dello Sport -. E non intendo con i gol, ma con il lavoro per i compagni, contro una difesa forte come quella dell’Inter. A Bergamo lo ha fatto alla grande e la Viola è tornata con i tre punti. Non so ancora dire se può essere un centravanti top in una big per 10 anni. Ma sono sicuro che Vlahovic non è uno a cui si può dare limiti. Il suo problema può essere peccare di esuberanza. A lungo a Firenze? Sincero? No. Per me tra un anno sarà altrove”.

