Adani: ''Montella più bravo in costruzione che nella fase difensiva. Si è visto anche a Firenze...''

Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato del derby milanese a Milannews: "Mi aspetto un Milan che cercherà di fare la partita con il pallone, una partita di possesso palla. Il Milan avrà più poss...

Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato del derby milanese a Milannews: "Mi aspetto un Milan che cercherà di fare la partita con il pallone, una partita di possesso palla. Il Milan avrà più possibilità se farà una partita propositiva che una partita di attesa. Montella è più bravo nella costruzione che nell’organizzazione difensiva, così come si è visto in questi primi mesi, ma anche in passato a Firenze. Anche questa squadra è più proposta alla fase di gioco che quella di difesa, però nel calcio non c’è attacco senza difesa quindi dovranno essere bravi a trovare dei buoni equilibri".