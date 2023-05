Adani: “Fiorentina ha incantato e dominato in Conference. La vedo in finale contro il West Ham”

Alla BoboTv l’ex difensore viola Daniele Adani ha analizzato la sfida tra Fiorentina e Basilea in semifinale di Conference League: “La Fiorentina in Conference League ha incantato e dominato, credo che riuscirà a prevalere di misura, magari per 1-0, all’andata, e dovrà conquistarsi la qualificazione in Svizzera. Per la finale scommetto su Fiorentina e West Ham”.