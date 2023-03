Ad Aprile parte il tour de force per la Fiorentina: 9 partite ufficiali in 30 giorni

La sosta per tirare il fiato e poi tutti a testa bassa per un tour de force che potrebbe essere massacrante. Si riprende infatti il 1° aprile con la gara di S. Siro contro l’Inter, per poi affrontare 4 giorni dopo semifinale d’andata di Coppa Italia a Cremona. A seguire, l’8 marzo, lo Spezia in casa e il giovedì successivo la trasferta di Poznan contro il Lech. Poi di nuovo campionato con L’Atalanta in casa, il ritorno col Lech, la trasferta di Monza, il ritorno di Coppa con la Cremonese e la Samp a chiudere Aprile. In tutto saranno 9 gare ufficiali. Lo scrive La Nazione.

