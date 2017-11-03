ACF: Viola-Roma in numeri. Record di pareggi, Fiorentina terza squadra che tira di più. Pioli e Di Francesco alla pari...

Quella giallorossa è la formazione contro cui i viola hanno pareggiato più match nel massimo campionato (58).Viola imbattuti in casa da quattro partite (3V, 1N), parziale in cui hanno vinto i due matc...

A cura di Redazione Labaroviola 03 novembre 2017 16:37

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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