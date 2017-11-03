ACF: Viola-Roma in numeri. Record di pareggi, Fiorentina terza squadra che tira di più. Pioli e Di Francesco alla pari...
Quella giallorossa è la formazione contro cui i viola hanno pareggiato più match nel massimo campionato (58).Viola imbattuti in casa da quattro partite (3V, 1N), parziale in cui hanno vinto i due matc...
Quella giallorossa è la formazione contro cui i viola hanno pareggiato più match nel massimo campionato (58).
Viola imbattuti in casa da quattro partite (3V, 1N), parziale in cui hanno vinto i due match più recenti – dal febbraio 2016 ottengono tre vittorie di fila al Franchi in Serie A.
Dovesse conquistare un successo anche a Firenze, la Roma stabilirebbe il nuovo primato di vittorie esterne consecutive in Serie A (12) – attualmente, divide questo record con l’Inter.
La squadra di Pioli è terza per numero di tiri totali tentati nella Serie A in corso, 176 (dietro Napoli e Milan).
La Roma non ha mai schierato la stessa formazione titolare per due partite di fila in questa Serie A, mentre la Fiorentina ha messo in campo lo stesso undici del match precedente tre volte.
Quattro degli ultimi sette gol della Fiorentina hanno visto protagonista Marco Benassi: tre reti e un assist per lui.
Tre vittorie a testa per Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco in sei precedenti di Serie A tra i due.
Fonte: Violachannel