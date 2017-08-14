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ACF: Veretout, Eysseric e Benassi presentati al Franchi il 16,17 e 18 agosto

La Fiorentina comunica che mercoledì 16 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calcia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 17:25
ACF: Veretout, Eysseric e Benassi presentati al Franchi il 16,17 e 18 agosto - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Benassi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Benassi
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La Fiorentina comunica che mercoledì 16 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Jordan Veretout. Giovedì 17 alle 13:00, si svolgerà invece la presentazione di Valentin Eysseric, mentre, infine, venerdì 18 alle 13:00 sarà Marco Benassi ad essere presentato ai giornalisti.

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