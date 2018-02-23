ACF, ufficiale: preso Mark Frank Gorgos. Il classe 2000 svedese si aggrega alla Primavera viola...
ACF Fiorentina comunica di aver tesserato, come giovane di serie, il calciatore Mark Frank Gorgos. Il calciatore svedese, nato a Stoccolma il 26 maggio 2000, verrà aggregato alla Primavera viola. Lo a...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2018 15:54
ACF Fiorentina comunica di aver tesserato, come giovane di serie, il calciatore Mark Frank Gorgos. Il calciatore svedese, nato a Stoccolma il 26 maggio 2000, verrà aggregato alla Primavera viola. Lo afferma il club gigliato sul suo media ViolaChannel.