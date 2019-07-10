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ACF, svelato il ruolo di Antognoni, sarà Direttore tecnico e Club manager

Secondo quanto abbiamo raccolto in modo informale dalla Fiorentina, dopo alcune false voci uscite negli ultimi giorni, si precisa che Giancarlo Antognoni avrà un posto molto importante ed operativo ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 15:07
ACF, svelato il ruolo di Antognoni, sarà Direttore tecnico e Club manager - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Secondo quanto abbiamo raccolto in modo informale dalla Fiorentina, dopo alcune false voci uscite negli ultimi giorni, si precisa che Giancarlo Antognoni avrà un posto molto importante ed operativo nella società. La bandiera viola ricoprirà i ruoli di Direttore Tecnico e Club Manager

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