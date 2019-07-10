ACF, svelato il ruolo di Antognoni, sarà Direttore tecnico e Club manager

Secondo quanto abbiamo raccolto in modo informale dalla Fiorentina, dopo alcune false voci uscite negli ultimi giorni, si precisa che Giancarlo Antognoni avrà un posto molto importante ed operativo ne...

Secondo quanto abbiamo raccolto in modo informale dalla Fiorentina, dopo alcune false voci uscite negli ultimi giorni, si precisa che Giancarlo Antognoni avrà un posto molto importante ed operativo nella società. La bandiera viola ricoprirà i ruoli di Direttore Tecnico e Club Manager