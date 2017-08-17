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ACF, NIKOLA KALINIC VERRÀ MULTATO PER NON ESSERSI PRESENTATO ALL'ALLENAMENTO

Kalinic forza la mano per andare al Milan e non si presenta all'allenamento? La Fiorentina risponde con un comunicato: verrà sanzionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 12:24
ACF, NIKOLA KALINIC VERRÀ MULTATO PER NON ESSERSI PRESENTATO ALL'ALLENAMENTO - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nikola Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nikola Kalinic
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La Fiorentina informa che il calciatore Nikola Kalinic non si è presentato all’odierna sessione di allenamento senza fornire alcuna motivazione al Club.
Il calciatore, avendo violato le norme che disciplinano l’attività della squadra, sarà sanzionato secondo regolamento.

Questo è quello che scrive la Fiorentina sul proprio sito ufficiale riguardo la mancata presenza di Kalinic all'allenamento

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