ACF, NIKOLA KALINIC VERRÀ MULTATO PER NON ESSERSI PRESENTATO ALL'ALLENAMENTO

Kalinic forza la mano per andare al Milan e non si presenta all'allenamento? La Fiorentina risponde con un comunicato: verrà sanzionato

La Fiorentina informa che il calciatore Nikola Kalinic non si è presentato all’odierna sessione di allenamento senza fornire alcuna motivazione al Club.

Il calciatore, avendo violato le norme che disciplinano l’attività della squadra, sarà sanzionato secondo regolamento.

Questo è quello che scrive la Fiorentina sul proprio sito ufficiale riguardo la mancata presenza di Kalinic all'allenamento