ACF: FESTA ANNULLATA E INCASSO DEVOLUTO AI TERREMOTATI

Così ha deciso la società con un comunicato ufficiale

La Fiorentina ha deciso così, nessuna festa dei 90 anni e incasso di Fiorentina-Chievo devoluto in beneficienza. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che nel rispetto delle famiglie colpite dai tragici eventi sono stati annullati i festeggiamenti per i 90 anni della Società'. Al termine dell'incontro verra' invece mantenuto il dovuto tributo ai campioni del passato che hanno reso gloriosa la storia della Fiorentina. L'incasso dell'incontro di domenica sera sarà devoluto alle popolazioni colpite."