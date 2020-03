Aggiornamento da parte della Fiorentina sulla piattaforma GoFundme.com a proposito della raccolta fondi “Forza e cuore” lanciata negli scorsi giorni dalla società viola. Oggi gli ospedali di Firenze hanno potuto acquistare grazie alle donazioni:

– 5 ventilatori da trasporto

– ecografo, fascia top di gamma per malattie infettive radiologia

– ulteriori attrezzature diagnostiche (sonde per ecografi e software avanzati per ecografi)

– apparecchi radiologici portatili.

Il DG Barone ha aggiunto: “Grazie alla generosità di tutti voi la nostra raccolta ha superato i 650,000 euro. Stiamo fornendo strumenti necessari a medici e infermieri, i veri eroi di questa terribile situazione. Forza e Cuore è una realtà grazie a tutti voi!”