ACF, domani alle ore 15.30 conferenza stampa di presentazione di Boateng
ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 6 agosto alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di B...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 18:57
ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 6 agosto alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Boateng.
Fonte: Violachannel.com