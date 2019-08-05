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ACF, domani alle ore 15.30 conferenza stampa di presentazione di Boateng

ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 6 agosto alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 18:57
ACF, domani alle ore 15.30 conferenza stampa di presentazione di Boateng -
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ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 6 agosto alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Boateng.

 

Fonte: Violachannel.com

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