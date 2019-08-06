ACF, domani alle ore 13.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Lirola
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 7 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 14:39
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 7 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Lirola.
Fonte: Violachannel.com