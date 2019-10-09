ACF, domani alle 16 Ribery incontra i tifosi al Fiorentina Store Duomo
Giovedì 10 ottobre alle ore 16:00 FRANCK RIBERY incontra i tifosi al Fiorentina Store Duomo! Al fine di tutelare la sicurezza di tutti, verranno distribuiti 500 braccialetti che consentiranno l’access...
Giovedì 10 ottobre alle ore 16:00 FRANCK RIBERY incontra i tifosi al Fiorentina Store Duomo! Al fine di tutelare la sicurezza di tutti, verranno distribuiti 500 braccialetti che consentiranno l’accesso all’interno del punto vendita. Cosa aspetti? Corri al FIORENTINA POINT di Via Sette Santi e con la tua InViola card procurati il braccialetto! La distribuzione verrà effettuata nella giornata di mercoledì 9 ottobre a partire dalle 15:00.
NB. Per il ritiro del braccialetto è necessario presentare la InViola card originale