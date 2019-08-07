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ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Dragowski

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 8 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Dragowski. Fonte:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 17:40
ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Dragowski -
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ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 8 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Dragowski.

 

Fonte: Violachannel

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