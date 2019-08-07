ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Dragowski
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 8 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Dragowski. Fonte:...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 17:40
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 8 agosto alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Dragowski.
Fonte: Violachannel