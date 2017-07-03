ACF, CORVINO NON HA MAI DETTO BERNARDESCHI INCEDIBILE, PAROLE MAI PRONUNCIATE

La Fiorentina chiarisce e puntualizza le dichiarazioni del direttore generale Pantaleo Corvino

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina in merito alle parole di Corvino rilasciate ieri alla Domenica Sportiva:

ACF Fiorentina constata, con rammarico, come un’intervista televisiva, e quindi ascoltabile da tutti, sia stata interpretata in maniera fuorviante e non rispondente a verità da un sito internet e poi ripresa diffusamente dalla maggior parte degli organi di informazione, attribuendo al Direttore Generale, Pantaleo Corvino, parole da lui mai pronunciate.