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ACF: il cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex viola Stefano Salvatori. La notizia data dalla Scozia...

Presidente, Dirigenti e tutta la Fiorentina si stringono con affetto alla famiglia Salvatori per la prematura scomparsa di Stefano, ex calciatore viola. Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Fio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 20:58
ACF: il cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex viola Stefano Salvatori. La notizia data dalla Scozia... -
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Presidente, Dirigenti e tutta la Fiorentina si stringono con affetto alla famiglia Salvatori per la prematura scomparsa di Stefano, ex calciatore viola. Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Fiorentina, oggi.

A soli 49 anni si è spento Stefano Salvatori, ex centrocampista di Fiorentina e Milan a cavallo degli anni '90. La triste notizia è stata comunicata dal club scozzese degli Hearts of Midlothian, dove Salvatori ha giocato dal 1996 al 1999 contribuendo ad una storica vittoria nella Coppa di Scozia nel 1998 in finale contro i Rangers.

 

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