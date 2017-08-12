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ACF: cambia per la terza volta l'orario dell'amichevole contro il Parma. Adesso è alle 18...

La Fiorentina informa i propri tifosi che l’amichevole contro il Parma, prevista per domani, 13 agosto, allo Stadio Dei Pini di Viareggio, sarà disputata alle ore 18:00 e non più alle 19:00, come comu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 17:04
ACF: cambia per la terza volta l'orario dell'amichevole contro il Parma. Adesso è alle 18... -
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La Fiorentina informa i propri tifosi che l’amichevole contro il Parma, prevista per domani, 13 agosto, allo Stadio Dei Pini di Viareggio, sarà disputata alle ore 18:00 e non più alle 19:00, come comunicato in mattinata. Ci scusiamo per l'ulteriore modifica d'orario, variazione non dipendente dalla nostra volontà.

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