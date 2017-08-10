ACF: Benassi supera le visite mediche e firma fino al 2022

Adesso è ufficiale: Marco Benassi è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina, il comunicato ufficiale...

Marco Benassi è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina e, dopo l'ufficialità del trasferimento resa nota nella giornata di ieri, un nuovo comunicato, emesso dalla società pochi minuti fa sul sito violachannel.tv, annuncia il superamento delle visite mediche e la firma sul contratto che legherà lex capitano granata alla società gigliata per i prossimi cinque anni.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi ha svolto e superato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al Club gigliato fino al 30 giugno 2022".