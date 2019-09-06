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ACF, Benassi nel primo tempo è uscito dal campo a causa di un trauma contusivo nel ginocchio sinistro

ACF Fiorentina comunica che il giocatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Le condizioni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 22:47
ACF, Benassi nel primo tempo è uscito dal campo a causa di un trauma contusivo nel ginocchio sinistro - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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ACF Fiorentina comunica che il giocatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nel corso dei giorni seguenti.

Fonte: Violachannel

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