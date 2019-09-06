ACF, Benassi nel primo tempo è uscito dal campo a causa di un trauma contusivo nel ginocchio sinistro
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Le condizioni...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 22:47
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nel corso dei giorni seguenti.
Fonte: Violachannel