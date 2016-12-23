ACF: "Su Benalouane fiduciosi, sappiamo di aver ragione e lo dimostreremo"

Arriva la risposta della Fiorentina con un comunicato alla sentenza del collegio arbitrale sul caso dei pagamenti degli stipendi a Benalouane

Arriva la risposta della Fiorentina alla sentenza del caso Benalouane, sentenza che vede la società viola colpevole di non aver pagato gli stipendi al calciatore:

"ACF Fiorentina prende atto della decisione del Collegio Arbitrale con la quale è stato disposto il pagamento della remunerazione contrattualmente prevista a favore del calciatore Yohan Benalouane per il periodo in cui è stato in prestito presso la società, e questo nonostante non sia mai stato in grado di giocare. Il Collegio non ha invece accolto la richiesta di risarcimento avanzata dal calciatore. La Società resta fiduciosa che le proprie ragioni siano comunque riconosciute nell’ambito del procedimento instaurato presso la FIFA contro il Leicester City F.C. e nel quale ha già richiesto di essere rimborsata per gli stipendi riconosciuti al giocatore nel periodo del prestito."