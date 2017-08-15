ACF, UFFICIALE: BADELJ RESTA IN VIOLA, ENTUSIASTA DEL NUOVO CICLO VIOLA CON PIOLI

Comunicato della Fiorentina circa il futuro di Milan Badelj. "Milan Badelj indosserà la casacca viola anche nella prossima stagione. La società - riporta il sito ufficiale dei viola - ha accolto con s...

Comunicato della Fiorentina circa il futuro di Milan Badelj. "Milan Badelj indosserà la casacca viola anche nella prossima stagione. La società - riporta il sito ufficiale dei viola - ha accolto con soddisfazione il desiderio e la richiesta del giocatore di restare alla Fiorentina, che il centrocampista ha espresso con chiarezza e determinazione insieme a un grande entusiasmo per il nuovo ciclo tecnico guidato da Stefano Pioli, nel quale si sente pienamente coinvolto e al quale darà totali disponibilità e professionalità".