ACF: Babacar in ritardo per disagi aerei, arriva soltanto domani a Moena
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Khouma Babacar, a causa di disagi aerei, arriverà a Firenze nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, e raggiungerà il resto del gruppo a Moena domani, marted...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:20
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Khouma Babacar, a causa di disagi aerei, arriverà a Firenze nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, e raggiungerà il resto del gruppo a Moena domani, martedì 11 luglio.