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ACF: Babacar in ritardo per disagi aerei, arriva soltanto domani a Moena

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Khouma Babacar, a causa di disagi aerei, arriverà a Firenze nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, e raggiungerà il resto del gruppo a Moena domani, marted...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:20
ACF: Babacar in ritardo per disagi aerei, arriva soltanto domani a Moena - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Khouma Babacar, a causa di disagi aerei, arriverà a Firenze nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, e raggiungerà il resto del gruppo a Moena domani, martedì 11 luglio.

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