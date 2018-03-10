ACCVC: "5 mila palloncini viola e bianchi voleranno al cielo dopo il minuto di silenzio"

Salutiamo Davide!L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club e tutti i Viola Club affiliati, i cui rappresentanti arriveranno da ogni parte d'Italia e dall'estero, saluteranno il CAPITANO prima del...

Salutiamo Davide!

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club e tutti i Viola Club affiliati, i cui rappresentanti arriveranno da ogni parte d'Italia e dall'estero, saluteranno il CAPITANO prima dell’inizio della partita ACF Fiorentina – Benevento.

Nel settore Maratona e Parterre di Tribuna saranno distribuiti PALLONCINI BIANCHI e VIOLA all’ingresso dei tornelli. I palloncini dovranno essere tenuti FERMI fino al TERMINE del minuto di raccoglimento.

Immediatamente dopo il fischio dell’arbitro sarà lasciato volare un CUORE VIOLA dalla terrazza della torre di Maratona. In quel preciso istante tutti i palloncini dovranno essere lasciati VOLARE verso il cielo.

Si raccomanda che durante il MINUTO DI RACCOGLIMENTO il SILENZIO sia ASSOLUTO tenendo FERMI i palloncini.

Contemporaneamente in Curva Ferrovia il Viola Club Viesseux lascerà volare il NUMERO 13 e tutti i tifosi presenti agiteranno 5000 palloncini viola.

Si ricorda che l'Associazione sarà aperta oggi pomeriggio (sabato 10 marzo) dalle 15:00 alle 18:30 e domani (domenica 11 marzo) dalle ore 9:00 fino alle ore 11:30.