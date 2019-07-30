Accordo raggiunto, Lirola è della Fiorentina. Al Sassuolo 12 mln + 4 di bonus ed un 10% sulla futura rivendita

Sassuolo e Fiorentina si sono incontrate a Milano (presenti Joe Barone e Daniele Pradè per i viola, oltre all'agente del giocatore Edoardo Crnjar insieme al Sassuolo) e hanno trovato un accordo oltre...

A cura di Redazione Labaroviola 30 luglio 2019 21:11

during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.

Condividi