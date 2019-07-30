Accordo raggiunto, Lirola è della Fiorentina. Al Sassuolo 12 mln + 4 di bonus ed un 10% sulla futura rivendita
Sassuolo e Fiorentina si sono incontrate a Milano (presenti Joe Barone e Daniele Pradè per i viola, oltre all'agente del giocatore Edoardo Crnjar insieme al Sassuolo) e hanno trovato un accordo oltre...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 21:11
Sassuolo e Fiorentina si sono incontrate a Milano (presenti Joe Barone e Daniele Pradè per i viola, oltre all'agente del giocatore Edoardo Crnjar insieme al Sassuolo) e hanno trovato un accordo oltre che per Boateng anche per Paul Lirola. Per il terzino spagnolo al Sassuolo andranno 12 Milioni e 4 bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore. Doppio colpo in chiusura per la Fiorentina.
Gianlucadimarzio.com